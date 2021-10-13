Россиянам предложат квартиры с огородами

Многоквартирные дома со встроенными личными огородами для жителей будут строить в России, сообщил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

Первое здание с персональными огородами для граждан начнут возводить в Самаре в 2024 году, уточнил он. Проект реализуется в сотрудничестве с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом. По словам Чарного, наработки по сити-фермерству готова внедрить в свой проект одна из крупных отечественных строительных компаний.

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Проектирование дома в Самаре начнется в 2022 году. «В дальнейшем этот проект может стать тиражируемым для других регионов», — пояснил эксперт. Он отметил, что есть несколько схем внедрения городских огородов. Первая подразумевает размещение сити-ферм в подвалах здания. Другой вариант — вертикальная сити-ферма, проходящая по всем квартирам внутри дома. По сути, каждому жителю предложат шкаф с персональным огородом. Еще один вариант — оборудовать соответствующие встроенные помещения на технических этажах.

Сити-фермы могут быть созданы только в новостройках, подчеркнул Чарный, — в старых домах их оборудование потребует слишком дорогой экспертизы.

Ранее стало известно, что российский Центробанк и правительство вместе прорабатывают возможность запуска в России зеленой ипотеки — кредитов на покупку квартир и домов, соответствующих критериям экологичного жилья.