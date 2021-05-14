Жители Сахалина удобрили свои огороды килограммами икры

На острове Сахалин местные жители собрали с побережья моря килограммы икры и использовали ее в качестве удобрения для своих огородов, рассказал на Facebook руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По его словам, икру, выброшенную на берег штормом, косяки сельди ранее отметали в прибрежной зоне. Она уже потеряла свою плодородность, и в пищу также непригодна. Сплошная полоса икры шириной несколько метров около поселка Нечаевка Корсаковского района тянется примерно на три километра. Толщина слоя местами достигает 10-15 сантиметров. Местные жители «вывозят икру машинами» на удобрение.

Лисицын подчеркивает, что в таком обилии икры на берегу нет ничего страшного — это свидетельствует об обильном нересте сельди и является «нормальным элементом жизненного цикла» рыбы.

В апреле в этом же районе тонны сельди выбросились на берег — местные жители собирали рыбу голыми руками с мешками и ведрами.