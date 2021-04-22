Тонны сельди выбросились на берег и стали пищей для сотен россиян

Сотни жителей нескольких сел Сахалина начали приходить с мешками и ведрами к побережью Корсаковского района, куда на берег выбросились тонны сельди. Происходящее снял на видео и выложил в Instagram руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» (ЭВС) Дмитрий Лисицын.

На кадрах видно, как мужчина стоит в воде у берега, вокруг него в воде барахтается множество рыбы. Россиянин собирает ее руками и живую бросает в ведро. «Ребята, это что-то. Море, все побережье. Хоть селедки объедимся», — говорит автор ролика.

На других видео несколько человек ходят вдоль берега, который усыпан мертвой рыбой. Некоторые люди собирают ее в ведра.

Лисицын уточнил, что первая видеозапись сделана в заливе Анива у города Корсаков. Явление связано с нерестом тихоокеанской сельди, которая в последнее время сильно расплодилась. «Это уже напоминает те благословенные годы, когда сахалино-хоккайдская сельдь была важнейшим рыбным ресурсом нашего острова», — написал эколог.

Он отметил, что численность этой рыбы еще до конца не восстановилась и пока нельзя разрешать ее промышленный вылов.