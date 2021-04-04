Усыпанные сельдью берега Сахалина показали на видео

Усыпанные тихоокеанской сельдью берега в Холмском районе Сахалина показали на видео. Запись в воскресенье, 4 апреля, опубликовал руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» (ЭВС) Дмитрий Лисицын на своей странице в Instagram.

По его словам, явление наблюдается, когда рыба идет на нерест.

«К юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди. Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег», — написал Лисицын. По его словам, явление показывает, что признаки восстановления запасов «ранее подорванной популяции» сохраняются.

В начале октября на Камчатке на берегу Халактырского залива обнаружили множество мертвой рыбы и морских животных. Позднее их нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили содержание фенола и нефтепродуктов. Местные серферы жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины. Позже в собранных Greenpeace пробах обнаружили диаллилсульфид — жгучее вещество, входящее в состав чеснока.

В том же месяце тысячи мертвых рыб, выброшенных на берег в Калмыкии, сняли на видео. На записи показано побережье водохранилища Аршань-Зельмень, заваленное тушами рыбы, над которой кружат чайки.