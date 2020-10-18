Тысячи мертвых рыб на берегу российского водохранилища сняли на видео

Тысячи мертвых рыб, выброшенных на берег в Калмыкии, сняли на видео. Кадрами поделился на своей странице в Instagram местный житель Санчир Горяев.

На записи показано побережье водохранилища Аршань-Зельмень, заваленное тушами рыбы, над которой кружат чайки.

«Вонь стоит на несколько километров! Если на Камчатке в океан попали какие-то химические вещества, что же произошло в Сарпинской низменности?», — подписал автор видео, выразив мнение, что причиной могли стать «выбросы волгоградских заводов и фабрик».

В региональном управлении Следственного комитета ТАСС сообщили о начале проверки информации о загрязнении воды и массовой гибели рыбы. «Следователи тщательно проверят все доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о гибели рыбы в приморской реке Артемовка. Выехавшие на место представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации подтвердили факт мора, отметив, что на воде «имелись признаки пены».

В начале октября появились сообщения о множестве мертвой рыбы и морских животных в трех бухтах и на берегу Халактырского пляжа на Камчатке. Анализ воды в Авачинском заливе показал превышение содержания фенола и нефтепродуктов в несколько раз. По факту случившегося начата проверка природоохранной прокуратурой.