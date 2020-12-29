Раскрыты подробности крушения судна «Онега» в Баренцевом море

Перед крушением моряки судна «Онега» успели включить аварийный буй, после чего судно опрокинулось и затонуло. Подробности произошедшего раскрыли в экстренных службах, передает ТАСС.

По данным собеседника агентства, судно накренилось, когда моряки выводили снасть с рыбой. Траулер перевернулся из-за обледенения, людей смыло в воду, все 17 моряков погибли, добавил он.

Предположительно, речь идет об аварийном радиобуе, который передает сигнал бедствия. С его помощью также можно пеленговать судно, людей или летательный аппарат на суше или на море.

Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что большинство из 17 пропавших моряков, предположительно, остались на борту «Онеги» на глубине в 130 метров. Собеседник агентства добавил, что место крушения планируется обнаружить при помощи аппарата, который может работать на глубине до 350 метров. Он должен прибыть туда 31 декабря.

По данным ТАСС, в экстренных службах считают, что шансов на обнаружение рыбаков нет — было обследовано около 500 квадратных километров акватории, но это не принесло результатов.

Крушение Онеги произошло 28 декабря, на борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. В МЧС считают, что причиной произошедшего стал крен при вытягивании снастей, в Росрыболовстве — что затопление произошло из-за неблагоприятной погоды и нарушения техники безопасности зимой.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким моряков. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с гибелью судна. Семьи погибших моряков получат компенсации по миллиону рублей, 29 декабря объявлено днем траура.