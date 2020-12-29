Названо вероятное местонахождение пропавших моряков с судна «Онега»

Все пропавшие 17 моряков с судна «Онега», предположительно, находятся на борту затонувшего судна на глубине 130 метров в Баренцевом море. Вероятное местонахождение моряков назвало РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Вероятнее всего, большинство из 17 человек находятся в затонувшем судне», — сказал собеседник агентства.

По его словам, место крушения планируется определить при помощи глубоководного аппарата, который может работать на глубинах до 350 метров. Планируется, что он прибудет к месту гибели судна 31 декабря, утончил он.

28 декабря судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Большинство членов экипажа были уроженцами Мурманской области, среди них также были уроженцы других регионов России, бывших союзных республик и моряк из Сьерра-Леоне (Западная Африка).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Родственникам погибших пообещали выплатить по одному миллиону рублей. 29 декабря объявлено в Мурманской области днем траура по погибшим.

В МЧС считают наиболее вероятной причиной произошедшего крен при вытягивании снастей. В Росрыболовстве приняли версию о том, что затопление произошло из-за сочетания неблагоприятной погоды с нарушением техники безопасности зимой.