Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким моряков с затонувшего судна «Онега» в Баренцевом море. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 28 декабря.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», — говорится в телеграмме главы государства, адресованной губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

О крушении «Онеги» стало известно ранее 28 декабря. По данным СМИ, катастрофа произошла в сильный шторм, моряков смыло с палубы в море. На борту находились 19 человек, двух членов экипажа удалось спасти.

В ТАСС сообщили, что в районе крушения обнаружены три спасательных круга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с гибелью судна.