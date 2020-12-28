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В Баренцевом море затонуло рыболовное судно

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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовное судно. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС в понедельник, 28 декабря.

По сообщению МЧС, на борту сейнера «Онега» находились 19 моряков. На их поиски направили пять судов. На данный момент спасены двое. «Они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», — уточнили в МЧС.

Судно вышло из Киркенеса две недели назад

По информации портала MarineTraffic, корабль, ходящий под российским флагом, следовал в порт Мурманска.

На данный момент информация о его местоположении недоступна. По информации «Интерфакса», к месту крушения «Онеги» направили еще три судна, время их прибытия — 3-6 часов.

18 октября маломерное судно «Юбилейный» с пассажирами перевернулось и затонуло в Баренцевом море. По версии следователей, причиной инцидента стали нарушения со стороны управлявшего судном лица. В результате «Юбилейный» ударился о скалистый грунт береговой линии.

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