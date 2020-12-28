Стало известно об одном погибшем после затопления судна в Баренцевом море

Один рыбак погиб после затопления судна в Баренцевом море у Новой Земли. Об этом стало известно Telegram-каналу Life Shot от источника в экстренных службах.

По информации журналистов, прибывшее к месту ЧП судно «Войково» обнаружило двух выживших моряков в гидрокостюмах, которые за руки держали погибшего товарища, однако, когда рыбаков начали поднимать на борт, тело унесло в море.

Ранее сообщалось, что на борту сейнера «Онега» находились 19 моряков. По информации портала MarineTraffic, корабль, ходящий под российским флагом, следовал в порт Мурманска.