Российский фрегат столкнулся с гражданским судном

Российский фрегат столкнулся с гражданским торговым судном в проливе Эресунн около Дании. Об этом сообщили Вооруженные силы этой страны в Twitter.

Отмечается, что гражданское судно ICE Rose, принадлежащее Швейцарии, и российский фрегат столкнулись в южной части пролива. При этом военные не сообщают название судна России. Известно, что ICE Rose шло из Санкт-Петербурга в шведский Гетеборг. Сейчас на место инцидента прибыл патрульный корабль армии Дании и шведский буксир.

В 2018 году норвежский фрегат Helge Ingstad, возвращаясь со стратегических учений НАТО Trident Juncture, столкнулся с коммерческим супертанкером Sola TS в районе Хордаланн. Получив пробоину в правом борту, судно завалилось на бок и затонуло. В результате инцидента пострадали 7 человек.

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