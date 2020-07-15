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России сдали «Адмирала Касатонова» с украинскими турбинами

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Фото: РИА Новости

Военно-морскому флоту (ВМФ) России сдали первый серийный фрегат («Адмирал Касатонов») проекта 22350, сообщает ТАСС. Соответствующий приемный акт на «Северной верфи» подписан председателем госкомиссии приемки Виктором Ивановым и ответственным сдатчиком Денисом Цветковым.

Подъем Андреевского флага на корабле и его прием в состав Северного флота намечен на 21 июля после подписания приемного акта главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым. «Сегодня очень знаменательное событие, потому что вскоре, 21 июля этого года, будет 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Касатонова Владимира Афанасьевича», — напомнил заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

В сентябре 2018 года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства.

В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.

В мае 2016 года вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев сообщил, что Россия полностью получила от Украины после обострения взаимоотношений в марте 2014 года оборудование для первых двух фрегатов и частично — для третьего.

Фрегаты проекта 22350 спроектированы Северным проектно-конструкторским бюро и строятся на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. В настоящее время ВМФ располагает, кроме серийного «Адмирал Касатонов», еще одним, головным («Адмирал Горшков»), фрегатом проекта 22350. Всего запланировано построить шесть-восемь кораблей проекта 22350.

Замещением украинских двигателей в России занимается (для фрегатов проекта 22350) рыбинское предприятие «Сатурн» (Ярославская область).

Значимую часть импортируемых в Россию морских энергетических установок производила «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. Предприятие выпускало морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки почти для всех типов кораблей и судов. «Зоря — Машпроект» фактически являлась монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.

Военно-техническое сотрудничество России и Украины прекратилось по официальным каналам после присоединения Крыма и начала событий в Донбассе.

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