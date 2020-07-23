ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием

Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», предназначенные для Военно-морского флота (ВМФ) России, оснастят гиперзвуковым оружием. Об этом рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает РИА Новости.

Как сообщил Рахманов, строительство кораблей продлится 4,5 года. ВМФ получит их в 2025-2026 годах. Количество ракетных шахт на этих кораблях может быть увеличено с 16 до 24, добавил он.

20 июля Россия провела закладку сразу шести боевых кораблей: «Адмирала Юмашева» и «Адмирала Спиридонова» — в Санкт-Петербурге, атомные подлодки «Воронеж» и «Владивосток» — в Северодвинске, универсальные десантные корабли (вертолетоносцы) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — в Керчи.

Все корабли станут носителями высокоточного современного оружия, в том числе гиперзукового.