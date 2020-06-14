Описаны будущие средства против гиперзвукового оружия

Будущие средства борьбы с гиперзвуковым оружием могут быть полностью автоматизированными, получат рулевые двигатели как у космических аппаратов. Так описал новый вид оружия российский эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости.

По его словам, скорость гиперзвукового оружия настолько большая, что человек просто не успевает ни переварить такие объемы информации, ни принять решение. Поэтому все должно быть в автоматическом режиме.

Эксперт уточнил, что по такой же схеме уже работает российская система противоракетной обороны. Однако она способна бороться только с баллистическими целями, которые также летят на гиперзвуке, но не маневрируют. Он выразил уверенность, что для создания противоракеты для противодействия гиперзвуковым ударным средствам потребуется большой объем научно-технической работы.

Мураховский считает, что поднимется вопрос создания системы наведения, которая сможет работать на сверхвысоких скоростях. Кроме того, для создания такой ракеты потребуются новые материалы, поскольку ни одна из существующих сегодня ракет просто не выдержит перегрузок при маневрировании на гиперзвуке. Также потребуется новая элементная база, считает эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о скором появлении у страны нового вида оружия, предназначенного для борьбы с гиперзвуковыми вооружениями. При этом в настоящее время, по словам президента, никто в мире не способен противостоять гиперзвуковому оружию.

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