После затопления судна в Баренцевом море возбуждено уголовное дело

После затопления рыболовного судна «Онега» в Баренцевом море у Новой Земли возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту сейнера «Онега» находились 19 моряков.

Ранее сообщалось, что крушение судна было стремительным, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами, хотя все были в гидрокостюмах.

Прибывшее к месту ЧП судно «Войково» обнаружило двух выживших моряков в гидрокостюмах, которые за руки держали погибшего товарища, однако, когда рыбаков начали поднимать на борт, тело унесло в море.