В МЧС назвали наиболее вероятную причину затопления «Онеги»

Наиболее вероятная причина затопления в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» — крен при вытягивании рыболовного трала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

В результате крена судно зачерпнуло воды и ушло ко дну, пояснили спасатели.

В МЧС также рассказали, что высота волн в районе крушения «Онеги» достигала четырех метров, температура воздуха составляла минус 20 градусов.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило, что судно могло затонуть из-за обледенения.

О крушении «Онеги» стало известно ранее 28 декабря. СМИ писали, что катастрофа произошла в сильный шторм, моряков смыло с палубы в море. На борту находились 19 человек. По предварительной информации, двоих удалось спасти. Среди членов экипажа был моряк из Сьерра-Леоне (Западная Африка).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с гибелью судна.