В МЧС рассказали о четырехметровых волнах в районе гибели российского судна

В районе крушения судна «Онега» в Баренцевом море высота волн достигала четырех метров, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости. Температура воздуха при этом составляет 20 градусов мороза.

В центре погоды «Фобос» в свою очередь рассказали, что в момент крушения «Онеги» ураганный ветер поднимался до 32 метров в секунду, судно могло попасть в зону шторма.

Двое выживших моряков рассказали, что судно перевернулось при выборке яруса, пишет Telegram-канал «Mash». Это процесс, при котором выловленную рыбу поднимают на борт.

Всего на борту затонувшего судна находились 16 жителей Мурманской области и по одному человеку из Архангельска, Курской и Ростовской областей.

Судно «Онега» затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли. Всего на борту находились 19 человек, двое из них спасены, один погиб. Удалось выяснить, что один из спасенных — 40-летний Владислав Буторин. Личность погибшего моряка пока не удалось установить. По данным СМИ, катастрофа произошла в сильный шторм, моряков смыло с палубы в море. Поиски остальных членов экипажа продолжаются.