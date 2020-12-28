На затонувшем в Баренцевом море судне находился моряк из Сьерра-Леоне

На борту рыбацкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море, находился моряк из Сьерра-Леоне (Западная Африка). Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно ранее, большинство рыбаков были уроженцами Мурманской области. Кроме того, на борту находились моряки из Ивановской и Курской областей, а также уроженцы бывших союзных республик, приехавшие из Днепропетровской, Брестской и Минской областей.

Экипаж судна состоял из 19 человек. По предварительным данным, выжили двое. Ранее был обнаружен первый из погибших моряков.

Со слов одного из помощников капитана, судно потеряло устойчивость и перевернулось. По другой версии, моряков смыло с палубы из-за шторма. Владелец «Онеги» Андрей Заика заявил, что семьи погибших моряков, а также спасенные члены экипажа получат денежные компенсации. По его словам, к техническим возможностям корабля не было никаких нареканий.

О крушении судна «Онега» стало известно ранее 28 декабря. Как сообщал портал MarineTraffic, корабль шел под российским флагом в порт Мурманска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил организовать помощь семьям еще не обнаруженных членов экипажа «Онеги».