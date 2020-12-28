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Мурманский губернатор поручил помочь семьям моряков с затонувшего судна «Онега»

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Андрей Чибис
Андрей Чибис
Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил организовать помощь семьям еще не найденных моряков с затонувшего в Баренцевом море судна «Онега». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 28 декабря.

Случившееся также прокомментировал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По его словам, судно вело рыболовный промысел вблизи Новой Земли.

Он уточнил, что к месту крушения вышли два судна.

О крушении «Онеги» стало известно ранее 28 декабря. По данным СМИ, катастрофа произошла в сильный шторм, моряков смыло с палубы в море. На борту находились 19 человек, двух членов экипажа удалось спасти.

По информации агентства «Интерфакс», рыболовецкое судно затонуло из-за обледенения, весь экипаж был российским.

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