Опубликован список моряков затонувшего в Баренцевом море судна

Стали известны имена моряков, находившихся на борту затонувшего в Баренцевом море рыболовного судна «Онега». Его опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Канал приводит имена 19 человек: Баранов Александр (капитан, 47 лет), Курганский Степан (старший помощник, 53 года), Безгузов Сергей (63 года), Бондаренко Игорь (51 год), Елисеев Игорь (44 года), Жук Сергей (53 года), Катюхин Руслан (30 лет), Капенкин Николай (54 года), Каширин Владимир (56 лет), Барри Моххамед (53 года), Монастырев Антон (28 лет), Пермяков Александр (28 лет), Проняев Юрий (29 лет), Тимербаев Владимир (38 лет), Трухачев Сергей (39 лет), Шевцов Юрий (26 лет), Щепин Евгений (48 лет), Фурса В. (61 год).

Двух членов экипажа удалось спасти, один из них — Буторин Владислав, ему 40 лет. Имя второго моряка уточняется.

Ранее источник ТАСС В МЧС сообщал, что спасены матрос и штурман. По предварительным данным, они граждане России.

О крушении судна «Онега» стало известно ранее 28 декабря. По данным СМИ, катастрофа произошла в сильный шторм, моряков смыло с палубы в море. По информации портала MarineTraffic, корабль, шел под российским флагом в порт Мурманска, информации о его нынешнем местонахождении нет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).