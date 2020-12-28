Оценены шансы на выживание экипажа затонувшего в Баренцевом море судна

Шансов на выживание экипажа затонувшего в Баренцевом море судна практически нет из-за погодных условий. Так их оценил источник «Интерфакса».

По данным собеседника агентства, в районе затопления сильный шторм, мороз около минус 20 градусов. Во время крушения он достигал минус 30 градусов. В таких условиях у моряков практически нет шансов выжить даже в гидрокостюмах, отметил он.

Источник добавил, что двое спасенных моряков получили обморожение, но их жизни ничего не угрожает.

По данным собеседника РИА Новости, знакомого с ситуацией, большинство членов экипажа — уроженцы Мурманской области. На борту также были уроженцы других российских регионов (Курской и Ивановской областей), бывших союзных республик (Днепропетровской, Брестской, Минской областей) и один — республики Сьерра-Леоне (Западная Африка).

Ранее стали известны имена 19 человек, находившихся на судне в момент крушения. По предварительным данным, выжили двое моряков. Один из них — 40-летний Владислав Буторин, имя второго уточняется.

О крушении судна «Онега» стало известно ранее 28 декабря, предположительно, из-за шторма моряков смыло с палубы. Как сообщал портал MarineTraffic, корабль шел под российским флагом в порт Мурманска, информации о его нынешнем местонахождении нет.

Затонувшее судно принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина, сообщили РИА Новости в компании. На данный момент она собирает информацию о произошедшем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).