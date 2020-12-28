МЧС не подтвердило обнаружение первого погибшего в Баренцевом море рыбака

В МЧС не подтвердили информацию об одном погибшем члене экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега». Об этом заявил первый заместитель начальника главного управления ведомства по Архангельской области Александр Бахтин, передает ТАСС.

По словам Бахтина, информация была ошибочной, и о погибших говорить пока рано. «В любом случае будем надеяться на лучший исход», — добавил он.

Ранее капитан мурманского порта Эдуард Безукладов сообщил, что один из членов экипажа «Онеги» был найден мертвым.

В МЧС также сообщили, что высота волн в районе крушения «Онеги» достигала четырех метров, температура воздуха составляла минус 20 градусов. В центре погоды «Фобос» добавили, что ураганный ветер поднимался до 32 метров в секунду.

О крушении судна «Онега» стало известно ранее 28 декабря. На борту находилось 19 человек, предварительно. выжили двое. Предполагается, что моряков смыло с палубы в море из-за шторма. По другой версии, судно перевернулось. По данным источника «Интерфакса», у рыбаков мало шансов на выживание из-за погодных условий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил организовать помощь семьям еще не обнаруженных членов экипажа «Онеги». Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию на контроль, подключиться к работе поисково-спасетльных служб и оперативно оказать психологическую и материальную поддержку семьям моряков.