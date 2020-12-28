Россия
 
Последние новости
Раскрыты подробности состояния попавшей в реанимацию Алисы Фрейндлих
В Москве начали продавать квартиры без окон
Адвокат избитого Широковым судьи связал приговор игроку с политической позицией
Кремль высказался о вакцинации Путина и доверии к «Спутнику V»
Набиуллина пообщалась с телефонными мошенниками
Иран перебросил оружие и военных в Ирак на фоне конфликта с США
Раскрыт способ обмана россиян перед Новым годом
На создателей Cyberpunk 2077 подали в суд из-за качества игры
Рыболов поймал губана-таутогу рекордного размера
Новости партнеров
Прослушать новость

Мишустин дал поручения в связи с гибелью судна в Баренцевом море

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с гибелью судна «Онега» в Баренцевом море. Об этом глава правительства заявил на совещании со своими заместителями, передает РИА Новости в понедельник, 28 декабря.

Мишустин попросил Абрамченко подключиться к работе служб, которые занимаются поисково-спасательной операцией, а также оперативно обеспечить родственникам погибших моряков необходимую поддержку — «как психологическую, так и материальную».

О крушении судна «Онега» стало известно ранее 28 декабря. Корабль шел под российским флагом в порт Мурманска. На борту судна находились 19 человек. По предварительным данным, выжили только двое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил организовать помощь семьям еще не обнаруженных членов экипажа «Онеги».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На затонувшем в Баренцевом море судне находился моряк из Сьерра-Леоне
Найден первый погибший рыбак с затонувшего в Баренцевом море судна
Оценены шансы на выживание экипажа затонувшего в Баренцевом море судна