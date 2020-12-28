Мишустин дал поручения в связи с гибелью судна в Баренцевом море

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с гибелью судна «Онега» в Баренцевом море. Об этом глава правительства заявил на совещании со своими заместителями, передает РИА Новости в понедельник, 28 декабря.

Мишустин попросил Абрамченко подключиться к работе служб, которые занимаются поисково-спасательной операцией, а также оперативно обеспечить родственникам погибших моряков необходимую поддержку — «как психологическую, так и материальную».

О крушении судна «Онега» стало известно ранее 28 декабря. Корабль шел под российским флагом в порт Мурманска. На борту судна находились 19 человек. По предварительным данным, выжили только двое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил организовать помощь семьям еще не обнаруженных членов экипажа «Онеги».