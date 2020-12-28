На месте крушения рыболовного судна в Баренцевом море нашли спасательные круги

В районе крушения рыболовного судна «Онега» в Баренцевом море нашли три спасательных круга. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Людей на месте обнаружить не удалось, добавил собеседник агентства.

По его словам. все указывает на то, что 17 человек погибли. По предварительной версии, они утонули.

Ранее рыбаки, выжившие при крушении судна, рассказали, что происходило на борту перед ЧП. По их словам, во время работы со снастями для промышленной ловли рыбы траулер немного накренился. Из-за наледи и шторма «Онега» перевернулась и люди упали с палубы в ледяную воду. Им не успели спустить шлюпки, большинство вряд ли успело схватить спасательные жилеты, сообщили моряки.

Мужчины добавили, что находились вместе с матросом Юрием Шевцовым, но быстро устали. В итоге Шевцов пошел ко дну, о судьбе остальных моряков ничего неизвестно. По одной из версий, некоторые остались на борту и утонули вместе с «Онегой».

В МЧС наиболее вероятной причиной произошедшего считают крен при вытягивании снастей. В Росрыболовстве выдвинули версию о том, что затопление произошло из-за сочетания неблагоприятной погоды с нарушением техники безопасности зимой.

О крушении «Онеги» стало известно ранее 28 декабря. На борту находились 19 человек, по предварительным данным, удалось спасти двоих. Большинство членов экипажа были уроженцами Мурманской области, на траулере также работали уроженцы других регионов России, бывших союзных республик и моряк из Сьерра-Леоне (Западная Африка). Источник «Интерфакса» заявлял, что у моряков мало шансов выжить из-за погодных условий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с гибелью судна.