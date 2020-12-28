Выжившие рассказали о моменте гибели судна в Баренцевом море

Рыбаки, выжившие при крушении судна «Онега» в Баренцевом море, рассказали о произошедшем на борту перед ЧП. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на выживших. Их имена канал не уточняет, но, вероятно, речь идет о спасенных Владиславе Буторине и Руслане Катюхине.

По словам мужчин, в процессе работы со снастью для промышленной рыбной ловли «Онега» немного накренилась. Наледь и сильный шторм повлияли на то, что судно потеряло устойчивость и перевернулось. Находящиеся на палубе люди оказались в ледяной воде.

«Шлюпки не успели спустить. Большая часть экипажа, вероятно, даже не смогли схватить спасательные жилеты. Моряки быстро потеряли друг друга в бушующей воде», — цитирует канал слова рыбаков.

Буторин и Катюхин до последнего держались вместе с матросом Юрием Шевцовым, но все трое быстро выбились из сил, Шевцов пошел ко дну и погиб. О судьбе остальных мужчин неизвестно. По одной из версий, несколько человек могли остаться на борту и утонуть вместе с траулером.

По данным МЧС, высота волн достигала четырех метров в районе крушения. В центре погоды «Фобос» уточнили, что ураганный ветер поднимался до 32 метров в секунду.

Судно «Онега» затонуло в акватории Баренцева моря недалеко от Новой Земли. На борту находились 19 человек, один погиб, двое спасены. Идут поиски остальных членов экипажа.