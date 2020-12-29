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Оценены шансы найти пропавших в Баренцевом море рыбаков «Онеги»

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Фото: Морспасслужба / РИА Новости

Шансов найти 17 рыбаков, пропавших после крушения судна «Онега» в Баренцевом море, практически нет. Так ситуацию оценил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, было обследовано около 500 квадратных метров акватории, никаких результатов это не дало.

Источник напомнил, что в районе крушения обнаружили три спасательных круга, но найти людей не удалось.

Семьи получат компенсации

Как заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, размер материальной помощи каждой семье составит миллион рублей. Он добавил, что идет работа над оказанием адресной помощи близким погибших рыбаков.

Чибис также сообщил, что 29 декабря объявлено днем траура по погибшим.

О крушении «Онеги» стало известно 28 декабря. На борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. Большинство членов экипажа были уроженцами Мурманской области, среди них также были уроженцы других регионов России, бывших союзных республик и моряк из Сьерра-Леоне (Западная Африка). По данным СМИ, у рыбаков было мало шансов выжить из-за погодных условий.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким моряков. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с гибелью судна.

Как сообщили в МЧС, наиболее вероятной причиной произошедшего стал крен при вытягивании снастей. В Росрыболовстве приняли версию о том, что затопление произошло из-за сочетания неблагоприятной погоды с нарушением техники безопасности зимой.

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