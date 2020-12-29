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Объявлен траур по погибшим в Баренцевом море российским морякам

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Андрей Чибис
Андрей Чибис
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Мурманской области объявили траур по погибшим в Баренцевом море морякам с судна «Онега». Об этом написал губернатор Андрей Чибис в Instagram.

Он выразил свои соболезнования и пообещал, что правительство региона окажет помощь родственникам погибших — им обещали выплатить по одному миллиону рублей. «Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи», — добавил Чибис.

Ранее президент Владимир Путин также выразил соболезнования близким моряков с затонувшего судна. Он попросил «передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим». Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с гибелью судна.

О крушении «Онеги» стало известно ранее 28 декабря. По данным СМИ, катастрофа произошла в сильный шторм, моряков смыло с палубы в море. На борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.

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