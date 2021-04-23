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Житель Сахалина собирал рыбу на берегу и умер

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Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Житель Сахалина умер при попытке собрать рыбу, которая 22 апреля выбросилась на побережье Корсаковского района. Об инциденте сообщает РИА Новости.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, установить причину смерти мужчины пока не представилось возможным. Как сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин», мужчина оступился, упал в воду и захлебнулся. Очевидцы пытались его спасти и вызвали скорую помощь, но медики констатировали смерть от удушения.

По факту смерти 65-летнего южносахалинца проводится проверка, сообщили в Следственном комитете.

22 апреля на побережье Корсаковского района острова Сахалин выбросились тонны сельди. Сотни местных жителей приходили с мешками и ведрами к побережью для того, чтобы собрать рыбу себе на пропитание. Явление связано с нерестом тихоокеанской сельди.

Предыстория: Тонны сельди выбросились на берег и стали пищей для сотен россиян
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