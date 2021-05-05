Россияне собрали ведра крабов и попали на видео

В Долинском районе Сахалина на берег выбросило тысячи морских звезд, гуидаков и крабов. Собирающие их местные жители попали на видео, которое публикует «Комсомольская правда».

На кадрах видно, что берег усеян морскими обитателями, выброшенными штормом. Улов люди собирают в мешки, контейнеры и ведра.

Часть местных жителей испугалась, что такое явление может предвещать экологическую катастрофу, однако эксперты пояснили, что это нормальное последствие затяжного циклона.

Как отметило издание, сильное волнение моря началось накануне ночью, а утром, когда вода ушла, тысячи обитателей моря остались на берегу. Особенно большой улов достался жителям сел Стародубское, Советское и Взморье.