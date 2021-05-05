Россия
 
Последние новости
Раскрыта эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона»
Индия установила новый антирекорд по числу смертей от коронавируса
Бывший боец UFC разразился тирадой в адрес главы промоушена
В России выявили 7975 новых случаев коронавируса
Стали известны детали поимки ФСБ готовившего военный переворот в Минске
В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Рахмона
В России 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах своих братьев
Подравшегося с Панариным хоккеиста потребовали наказать
Украинские радикалы объявили награду за информацию о нахождении Басты
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне собрали ведра крабов и попали на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В Долинском районе Сахалина на берег выбросило тысячи морских звезд, гуидаков и крабов. Собирающие их местные жители попали на видео, которое публикует «Комсомольская правда».

На кадрах видно, что берег усеян морскими обитателями, выброшенными штормом. Улов люди собирают в мешки, контейнеры и ведра.

Часть местных жителей испугалась, что такое явление может предвещать экологическую катастрофу, однако эксперты пояснили, что это нормальное последствие затяжного циклона.

Как отметило издание, сильное волнение моря началось накануне ночью, а утром, когда вода ушла, тысячи обитателей моря остались на берегу. Особенно большой улов достался жителям сел Стародубское, Советское и Взморье.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Они все шевелятся!»: тысячи морских звезд и крабов выбросило на берег Сахалина
Россияне голыми руками бросились собирать тонны рыбы в море и попали на видео
Житель Сахалина собирал рыбу на берегу и умер