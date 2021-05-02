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Россияне голыми руками бросились собирать тонны рыбы в море и попали на видео

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В Магадане на берег Охотского моря выбросило тонны рыб. Случившееся попало на видео, на ролик обратило внимание РИА Новости.

Дальневосточную навагу прибило к берегу бухты Старая Веселая после прилива. Местные жители начали снимать это явление на камеру, а также бросились собирать рыбу голыми руками.

По информации магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, данный случай не связан с техногенными причинами. «В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к ее обсыханию», — объяснили специалисты.

22 апреля на побережье Корсаковского района острова Сахалин выбросились тонны сельди. Сотни местных жителей приходили с мешками и ведрами к побережью для того, чтобы собрать рыбу себе для еды. Явление связано с нерестом тихоокеанской сельди.

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