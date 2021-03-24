Улов рыбаков в российском Заполярье поразил россиян

Улов рыбаков заполярье поразил россиян. В группе «Териберка — Сообщество Туристов» во «Вконтакте» опубликовали фото мужчины с огромной рыбой, выловленной близ острова Кильдин в Мурманской области.

За два часа рыбакам удалось поймать более 100 килограммов трески, рыба пришла из Норвегии с икрой. Удивленные величиной улова пользователи соцсети отмечают: «Рыбка класс», «Вот это рыбалка!».

Ранее стало известно, что сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета начнут изучать способность рыб и моллюсков в пресноводных водоемах приспособиться к суровым условиям Арктики. Пресноводные виды рыб были выбраны для изучению, поскольку они составляют значительную часть рациона представителей коренных народов Севера.