В Киргизии школам разрешили разводить огороды для прокорма учеников

Правительство Киргизии разрешило школам заводить огороды и выращивать на них овощи и фрукты, чтобы накормить учеников. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На заседании исполнительного органа власти признали, что денег, которые выделяются на питание детей, не хватает.

Если своего школьного двора нет, то территорию под огород можно будет попросить у местного самоуправления. Учить детей сельскому хозяйству будут учителя природоведения, биологии и труда.

В 2020 году продукты в Киргизии подорожали более чем на 18 процентов. Это самый высокий показатель среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для сравнения, за весь 2019 год продукты в стране подорожали на 5,7 процента.