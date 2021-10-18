Финансист рассказал о преимуществах кредита перед накоплениями

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков рассказал о преимуществах кредита перед накоплениями на покупку в беседе с агентством «Прайм».

Как пояснил финансист, кредитование помогает ускорить потребление, что очень выгодно при растущей инфляции. Обычно граждане берут займы на решение своих бытовых проблем. При этом в последнее время они делают это, когда собственные средства уже инвестированы, или когда не не хочется трогать накопления.

По словам Спивакова, лимит и срок займа по кредитной карте меньше, чем у потребительского кредита, однако этих денег хватит на крупную покупку. Льготный период, который позволяет пользоваться займом без процентов. «Это удобный способ справиться с кассовым разрывом, когда нужны деньги до зарплаты, а занимать у друзей не хочется или когда случаются незапланированные траты», — объяснил он.

Ранее консультант Ольга Трофименко раскрыла способы выбрать банки для займов под самые низкие проценты. В условиях растущих ставок по кредитам и депозитам финансист посоветовала заемщикам в первую очередь обратиться в банк, услугами которого они пользуются чаще всего.