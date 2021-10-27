Центробанк признал невозможность справиться с инфляцией до конца года

По итогам 2021 года инфляция будет находиться в диапазоне 7,4-7,9 процента, однако, скорее всего, пройдет по верхнему краю. Такой прогноз дал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, передает «Интерфакс».

Он признал, что справиться с тенденцией роста цен до конца года не получится, разворот трендов примет устойчивый характер только в первом полугодии 2022 года. При этом, по словам Тремасова, базовый прогноз ЦБ на следующий год остается неизменным — 4-4,5 процента.

С подобным заявлением на совместном заседании комитетов Госдумы выступил и зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, кредит доверия, который регулятор заработал в период с 2017-го по 2020 годы, поставлен под сомнение, поэтому инфляционные риски возросли.

Представитель Центробанка указал, что население и бизнес продолжают ждать роста цен, поэтому приходится реагировать и демонстрировать решительность. Заботкин подчеркнул, что если бы не эти опасения, регулятор мог бы справиться с ситуацией меньшими силами, в том числе, повышать ставку не так резко.

В конце прошлой недели ЦБ поднял ставку в шестой раз подряд, при этом впервые превзошел консенсусный прогноз аналитиков — с 6,75 процента параметр вырос до 7 процентов.

Одновременно регулятор в очередной раз поднял прогноз по инфляции. Еще в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сомневалась, что рост цен по итогам года превысит семь процентов. Однако на последней пресс-конференции она не исключила, что в декабре рост цен достигнет таких значений, что ставку придется поднять до 8,5 процента.