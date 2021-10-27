Российские банки повысили ставки по вкладам

Многие крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам, опрос кредитных организаций провело РИА Новости.

Одним из первых на повышение ключевой ставки ЦБ отреагировал Росбанк. Его клиенты с 25 октября получают дополнительные 2,5 процента к основным 7,5 процента годовых. У «Открытия» и ВТБ доходность по одному из вкладов уже достигла 8,5 процента. Таким образом, показатель вернулся на уровень июня-июля 2019 года.

Еще до повышения ключевой ставки доходности по вкладам в банке «Дом.РФ» увеличились от 0,4 до 1,5 процентного пункта. В Почта Банке с 21 октября ставка была поднята до восьми процентов годовых. Новикомбанк повысил значение на 0,75 процентных пункта.

Также повысят ставки на 0,2-0,5 процентного пункта Абсолют Банк, ПСБ, Совкомбанк и «Зенит». В ближайшее время планируют обновить предложения МТС Банк и МКБ.

Центробанк 22 октября резко поднял ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых. По данным ЦБ, инфляция в настоящий момент складывается значительно выше прогноза и к концу года должна составить 7,4-7,9 процента.

В Госдуме ранее раскритиковали повышение ключевой ставки. По мнению экономиста, депутата Михаила Делягина, такая мера приведет только к росту инфляции. Он добавил, что складывающаяся ситуация выгодна для спекулянтов, поскольку российские ценные бумаги получают импульс к повышению курса, а нацвалюта становится более крепкой.