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Российские банки повысили ставки по вкладам

После повышения ключевой ставки ЦБ российские банки подняли ставки по вкладам
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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Многие крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам, опрос кредитных организаций провело РИА Новости.

Одним из первых на повышение ключевой ставки ЦБ отреагировал Росбанк. Его клиенты с 25 октября получают дополнительные 2,5 процента к основным 7,5 процента годовых. У «Открытия» и ВТБ доходность по одному из вкладов уже достигла 8,5 процента. Таким образом, показатель вернулся на уровень июня-июля 2019 года.

Еще до повышения ключевой ставки доходности по вкладам в банке «Дом.РФ» увеличились от 0,4 до 1,5 процентного пункта. В Почта Банке с 21 октября ставка была поднята до восьми процентов годовых. Новикомбанк повысил значение на 0,75 процентных пункта.

Также повысят ставки на 0,2-0,5 процентного пункта Абсолют Банк, ПСБ, Совкомбанк и «Зенит». В ближайшее время планируют обновить предложения МТС Банк и МКБ.

Центробанк 22 октября резко поднял ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых. По данным ЦБ, инфляция в настоящий момент складывается значительно выше прогноза и к концу года должна составить 7,4-7,9 процента.

В Госдуме ранее раскритиковали повышение ключевой ставки. По мнению экономиста, депутата Михаила Делягина, такая мера приведет только к росту инфляции. Он добавил, что складывающаяся ситуация выгодна для спекулянтов, поскольку российские ценные бумаги получают импульс к повышению курса, а нацвалюта становится более крепкой.

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