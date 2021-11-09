На портале «Госуслуг» проведут дополнительные тестирования после сбоя

В Минцифры собираются провести дополнительное тестирование портала «Госуслуг» после сбоя с QR-кодами, подтверждающими перенесенный коронавирус или вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

По словам министра, техническая ошибка произошла, когда разработчики в экстренном порядке выводили единую форму сертификата, которая объединяет сертификат переболевшего и сертификат вакцинированного. «Был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября мы должны на портале прийти к единой форме. В рамках единой формы возникла техническая ошибка», — объяснил Шадаев.

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Глава ведомства также уточнил, что принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и пообещал взять ситуацию на дополнительный контроль. «Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование», — добавил он.

Ранее в результате неполадок на портале «Госуслуг» появилось сообщение о том, что сроки действия QR-кодов сократили с одного года до шести месяцев. В Минцифры объяснили случившееся техническим сбоем на портале. Позднее стало известно, что пользователям портала «Госуслуг» восстановили сроки действия QR-кодов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сбой, заявил, что сокращение срока действия QR-кодов до шести месяцев не обсуждалось и не обсуждается. По его словам, сервис государственных услуг постоянно совершенствуется, и этот процесс иногда сопровождается сбоями.

С 8 ноября россияне могут получить новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Сертификат содержит подробную информацию о владельце, данные СНИЛС и полиса ОМС, а также противопоказания к прививке. Документ доступен на английском и русском языках, получить его можно как в бумажном, так и в электронном виде.