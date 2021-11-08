Раскрыта причина ошибочного сокращения срока действия QR-кодов о вакцинации

Ошибочное сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса, которое произошло в понедельник, 8 ноября, связано с внедрением новой формы сертификатов о профилактических прививках на портале госуслуг. Такую причину раскрыл «Интерфаксу» источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, с 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава, утвердивший новую форму сертификатов о вакцинации. При этом все сертификаты и QR-коды, которые были сформированы до этой даты, должны были переоформиться автоматически.

«С переоформлением электронных документов, по всей видимости, был связан произошедший сбой», — пояснил источник.

8 ноября россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. При этом некоторые пользователи сайта госуслуг заметили, что срок действия их сертификатов сократился с 12 месяцев до шести.

Позже в Минцифры объяснили случившееся техническим сбоем. В Кремле также заверили, что российские власти не обсуждали сокращение срока действия QR-кодов.