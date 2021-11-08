В Минцифры дали разъяснение по срокам действия QR-кодов о вакцинации

QR-коды, которые получают россияне на госуслугах после вакцинации от COVID-19, останутся действительными в течение всего срока. Такое разъяснение приводится на официальной странице Минцифры в Facebook.

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Некоторые пользователи госуслуг в понедельник, 8 ноября, заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это случилось из-за технических работ, которые проводились на портале.

В настоящее время портал госуслуг работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Ранее в Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов. Там добавили, что сертификат о вакцинации действует год, потому что изначально его срок действия был рассчитан на уханьский штамм COVID-19.

С 8 ноября в России жители могут получить новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Документ доступен на английском и русском языках, получить его можно в бумажном и электронном виде. Сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные СНИЛС и полиса ОМС, а также противопоказания к прививке.