В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса

С 8 ноября в России изменилась форма сертификата о вакцинации против COVID-19

С 8 ноября россияне смогут получить новый сертификат о вакцинации против коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ будет доступен на двух языках — русском и английском. Получить сертификат можно как в бумажном, так и в электронном виде. Для получения бумажной версии необходимо посетить МФЦ. Электронный файл будет сформирован на портале госуслуг не позднее, чем через три дня после после завершения вакцинации. Сертификаты, содержащие сведения и полученных прививках или о перенесенной инфекции, которые были получены до этой даты, будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

Новый раздел

Новый сертификат будет содержать подробную информацию о его владельце: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания россиянина и дата оформления документа. Помимо паспортных данных в документе будут указываться СНИЛС и полис ОМС. Также в нем отразятся данные о вакцинации и ревакцинации.

Кроме того, в документе предусмотрен раздел для указания сведений о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. В нем будут отражены вид противопоказаний (временные или постоянные), срок, на который они установлены, а также наименование медицинской организации, принявшей соответствующее решение.

Стандартизация против подделок

Новая форма сертификата станет единой и обязательной на всей территории страны. Как пояснил судебный юрист Василий Воробьев, создание единой формы необходимо лишь для стандартизации и исключения случаев подделок документа. Он отметил, что такая справка больше нужна человеку, нежели правоохранительным органам. В то же время Воробьев подчеркнул, что информация, содержащаяся в этом документе, тем не менее относится к конфиденциальной.

Такие данные могут быть истребованы полномочными органами только по решению суда. Если в отношении человека ведется административное дело и правоохранительные органы сомневаются в подлинности справки, они имеют право запросить предоставить эту справку через суд Василий Воробьев судебный юрист

В октябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80 процентов заболевших COVID-19 россиян, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации.

Как в других странах

Паспорт вакцинации (QR-код) также требуется для передвижений по миру. Кроме того, во многих странах требуется предоставить такой документ для посещения мест общественного питания, торговых центров и различных мероприятий. Например, во Франции для посещения ресторанов, концертов, спектаклей, фестивалей, поездок на поездах и полетах на самолете внутри страны необходимо предоставлять санитарные пропуска. С 8 ноября в Австрии посещать кафе и рестораны, парикмахерские, а также туристические достопримечательности и общественные мероприятия смогут только привитые и переболевшие при предоставлении соответствующего свидетельства.

Кроме того, в сентябре Италия стала первой страной в Европе, где всех работников частных компаний и государственных структур обяжут получить Green Pass (зарегистрированный факт прививки вакциной, одобренной ВОЗ; российские вакцины на данный момент не одобрены ВОЗ — прим. «Ленты.ру»).