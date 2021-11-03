В Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов

Период действия документов, которые подтверждают прохождение вакцинации против коронавируса, нужно сократить с года до шести месяцев. За сокращение срока действия QR-кодов высказался главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев, его цитирует ТАСС.

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Специалист объяснил, что сертификат о вакцинации действует год, потому что изначально его срок действия был рассчитан на уханьский штамм COVID-19. Этот штамм по сравнению с дельта-вариантом менее агрессивный и заразный, подчеркнул Токарев.

По его словам, антитела сохраняются в организме человека меньше года.

Ранее власти Чувашии заявили о разработке QR-кодов для людей с большим количеством антител. В пресс-службе главы региона объяснили, что данная инициатива призвана помочь людям, которые перенесли коронавирус, однако не обращались к врачу за справкой, и поэтому не внесены в базу переболевших.