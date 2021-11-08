Песков оценил ситуацию с QR-кодами фразой «ничего страшного»

Песков: ситуация с QR-кодами о вакцинации на сайте госуслуг связана с техническим сбоем

Ситуация с QR-кодами о вакцинации, которая наблюдалась утром в понедельник, 8 ноября, связана с техническим сбоем на сайте госуслуг. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом произошедшее он оценил фразой «ничего в этом страшного нет». «Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами», — отметил Песков.

Он также добавил, что в настоящее время система предоставления госуслуг продолжает развиваться и совершенствоваться. По словам пресс-секретаря российского президента, подобные процессы можно оценивать как очень хорошие и положительные, однако порой они сопровождаются подобными сбоями.

Ранее Песков также заверил, что сокращение срока действия QR-кодов, которые подтверждают перенесенное заболевание или вакцинацию от COVID-19, с года до шести месяцев, не обсуждалось и не обсуждается российскими властями.

С 8 ноября россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. При этом некоторые пользователи сайта госуслуг заметили, что срок действия их сертификатов сократился с 12 месяцев до шести. Позже в Минцифры объяснили случившееся техническим сбоем.