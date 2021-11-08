В Кремле прокомментировали информацию о сокращении срока действия QR-кодов

Песков заявил, что сокращение срока действия QR-кодов в России не обсуждалось

Сокращение срока действия QR-кодов, которые подтверждают перенесенное заболевание или вакцинацию от COVID-19, с года до шести месяцев не обсуждалось и не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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Пресс-секретарь президента подчеркнул, что сбои по срокам действия цифрового документа связаны с техническими работами на портале. Сервис государственных услуг постоянно совершенствуется, его функционал расширяется — этот процесс иногда сопровождается сбоями, отметил Песков.

Ранее часть пользователей госуслуг обнаружила, что срок действия QR-кодов сокращен с года до шести месяцев. При этом некоторые региональные Минздравы заявляли, что с ними такая инициатива не согласовывалась и сертификат о вакцинации продолжает действовать 12 месяцев.

Позднее уменьшение сроков власти объяснили обновлением программного обеспечения на портале государственных услуг. В Минздраве и Минцифры заявили, что электронный документ остается действительным в течение ранее заявленного срока.