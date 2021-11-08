Минздрав российского региона прокомментировал сокращение срока действия QR-кодов

Сроки действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 остаются прежними, измения в личных кабинетах на портале государственных услуг не должны вызывать тревоги у жителей Приморья. Так Минздрав российского региона прокомментировал информацию о сокращении срока действия QR-кодов, передает РИА Новости.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что срок действия сертификатов о вакцинации сокращен с года до шести месяцев. Такие данные пользователи увидели на портале госуслуг.

В министерстве здравоохранения Приморья сообщили, что ведомство не вводило новых сроков действия сертификатов о вакцинации. Там добавили, что Минздрав вносит данные пациента в единый российский регистр вакцинированных — на этом его полномочия заканчиваются.