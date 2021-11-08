Срок действия сертификатов о вакцинации на госуслугах сократился

Сертификаты о вакцинации от коронавируса на госуслугах оказались просрочены. На это обратил внимание портал Ura.ru.

Один из корреспондентов издания указал, что привился 23 апреля, однако портал пишет, что QR-код был сформирован 8 ноября, но действует до 23 октября. При этом буквально накануне код был еще действителен. С аналогичной ситуацией столкнулись и читатели издания.

Изменения произошли одновременно с введением нового сертификата единого образца о вакцинации. Документ стал доступен на русском и английском языках. Документ можно будет получить в электронном виде на портале госуслуг не позднее, чем через три дня после после завершения вакцинации. Его можно будет получить и в бумажном виде, однако для этого потребуется посетить МФЦ. Сообщалось, что сертификаты, оформленные ранее, будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.