В России ввели новые сертификаты о вакцинации от коронавируса

В России с 8 ноября вводится новый сертификат единого образца о вакцинации от COVID-19

В России с 8 ноября начнут выдавать новый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни. Об этом сообщается на

официальном интернет-портале правовой информации.

Документ можно будет получить в электронном виде на портале госуслуг не позднее, чем через три дня после после завершения вакцинации. Его можно будет получить и в бумажном виде, однако для этого потребуется посетить МФЦ. Сертификаты, оформленные ранее, будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

Ранее Минздрав показал новый сертификат единого образца о вакцинации от коронавируса. Он автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках. В документе предусмотрено также место для QR-кода.

В октябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80 процентов заболевших COVID-19 россиян, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации.

