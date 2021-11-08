Российский юрист рассказал о порядке получения новых сертификатов о вакцинации

Юрист Гавришев: сертификаты о вакцинации заменят на обновленные до 1 марта 2022 года

Оригинальные документы о вакцинации от COVID-19 автоматически заменят на обновленные до 1 марта 2022 года. Данные о переоформлении будут доводиться до каждого гражданина в личном кабинете на госуслугах. О таком порядке рассказал «Известиям» юрист, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

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Бороться с массовой фальсификацией сертификатов о вакцинации в России до введения единого образца было сложно, отметил эксперт. «Введенная министерством форма должна помочь в выявлении и аннулировании поддельных сертификатов», — пояснил Гавришев.

Он предположил, что ранее выданные поддельные сертификаты автоматически аннулируют с помощью сложной технической процедуры обновления.

Если человек захочет получить обновленный документ о вакцинации в бумажном виде, ему нужно обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ. Кроме того, заказать бумажную версию сертификата можно на портале госуслуг, добавил Гавришев.

По новому приказу Минздрава, сертификат о вакцинации нового образца будет доступен в электронном виде на госуслугах не позднее чем через три дня после прививки. В документе будет сказано, когда, где и какой вакциной человек привился.

Кроме того, в сертификат попадут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о том, перенес ли человек COVID-19. В документе будут и сведения о наличии QR-кода. Его сделают единым для всех регионов России. Таким образом снизиться вероятность изготовления подделки, уверен юрист.

С 8 ноября россияне могут получить новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Документ доступен на английском и русском языках, получить его можно в бумажном и электронном виде. Сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные СНИЛС и полиса ОМС, а также противопоказания к прививке.