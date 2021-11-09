В России выявили 39 160 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 39 160 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 873 655. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 9 ноября.

39 160 новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 39 400 случаев заражения.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5287), Московской области (2818) и в Санкт-Петербурге (2680). Меньше всего — в Сахалинской области (30 случаев), Чукотском автономном округе (19 случаев) и Ненецком автономном округе (15 случаев).

За сутки скончались 1211 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 249 215 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 32 036, общий — 7 619 596.

По данным на 5 ноября, уровень коллективного иммунитета достиг 48 процентов. Одним компонентом вакцины от коронавируса привиты 60 004 358 человек, двумя — 57 256 745.