В Москве выявлено минимальное число заразившихся коронавирусом с 13 октября

Число заразившихся COVID-19 в Москве возросло за сутки на 4975, это минимум с 13 октября

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4975, это минимум с 13 октября. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Всего в России выявили 39 165 новых заразившихся COVID-19 за сутки. Днем ранее было зарегистрировано 6 880 заболевших в Москве. Общее число заражений составило 1 861 624. В относительном выражении прирост составил 0,27 процента.

В стране зафиксировано 1 179 смертей от коронавируса за сутки. Днем ранее этот показатель составлял 1 188. Всего с начала пандемии умерли 246 814 пациентов.

Накануне в России было зафиксировано 41 335 случаев COVID-19.