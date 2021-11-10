Мурашко заявил о более стремительном распространении нынешней волны COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что нынешняя волна коронавируса среди населения России распространяется стремительнее предыдущих. Его слова в среду, 10 ноября, приводит ТАСС.

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Он отметил также, что значительно быстрее, «чем при распространении уханьского штамма», развивается и фаза осложнения у заразившихся. По этой причине система оказания медпомощи в стране «претерпела определенные изменения», сообщил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее министр сообщил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились 62 миллиона человек. Он отметил также, что за последние две недели было израсходовано более 7 миллионов комплектов вакцин.

По словам Мурашко, введение нерабочих дней с с 30 октября по 7 ноября позволило переломить ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции — за последние две недели прирост числа заболевших снизился.