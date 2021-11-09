Мурашко рассказал о получивших первый компонент вакцины от COVID-19 россиянах

Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились 62 миллиона человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

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По словам министра, за последние две недели в России было израсходовано свыше 7 миллионов комплектов вакцин. В настоящее время около 1,3 миллиона зараженных коронавирусом находятся под наблюдением врачей.

Мурашко подчеркнул, что темпы вакцинации в период нерабочих дней в России сохранялись на хорошем уровне. «Хочу констатировать, что не зафиксировано серьезных сбоев при оказании вакцинации граждан», — заметил глава Минздрава на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве во вторник, 9 ноября.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об усилении мер борьбы с коронавирусом. Он указал, что по поручению президента наращивается тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, работают уже более тысячи лабораторий. Кроме того, продолжается вакцинация от COVID-19.